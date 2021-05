Dopo l’addio ad Antonio Conte l’Inter è pronta ad accogliere il nuovo allenatore: arriva l’annuncio ufficiale

Non ci sono più dubbi, Simone Inzaghi lascia la guida della Lazio ed è pronto ad approdare all’Inter. Dopo cinque anni alla guida della squadra biancoceleste il tecnico piacentino annuncia il suo addio al club capitolino. Infatti Inzaghi annuncia all’Ansa: “Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio”

Poi continua con i ringraziamenti: “Voglio ringraziare la società, il presidente, i giocatori e tutti i tifosi che mi hanno accompagnato in questi 22 splendidi anni sia da giocatore che da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme e questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore. Il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima”. Dunque è ormai tracciata la strada che porta il tecnico verso la Milano nerazzurra.

Calciomercato Inter, tutte le strade portano a Inzaghi: il tecnico pronto all’approdo in nerazzurro

Il futuro dell’Inter sembra essere ormai scritto, e riporta il nome di Simone Inzaghi. Infatti dopo l’addio di Antonio Conte di ieri il primo nome sulla lista del club nerazzurro è stato quello del tecnico della Lazio, ormai ex. Nelle ultime ore è arrivato anche il comunicato da parte del club biancoceleste che comunica il cambio di direzione dell’allenatore che decide di lasciare il club.

Così ormai tutti i pezzi del puzzle stanno per mettersi al loro al loro posto e il quadro sembrerebbe essere completo. Mentre per l’Inter arrivano certezze, per la Lazio si apre la caccia al sostituto di Inzaghi, che lascia il club dopo cinque anni.