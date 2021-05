Il PSG potrebbe mescolare le carte in tavola sul mercato: l’addio di Pochettino aprirebbe ad un doppio colpo con Ronaldo pronto a lasciare la Juventus

Il calciomercato estivo ha già iniziato a far scoppiare i primi fuochi d’artificio. A tenere banco, soprattutto in Serie A, è il walzer degli allenatori che sta coinvolgendo diverse panchine. Tra le squadre interessate c’è anche la Juventus, pronta ad ufficializzare Massimiliano Allegri: il club bianconero deve però guardarsi dai movimenti all’estero dove – un intreccio di cambiamenti – potrebbe portare Cristiano Ronaldo al PSG.

Calciomercato Juventus, tentazione PSG

La situazione di Cristiano Ronaldo è infatti tutt’altro che definita. Il campione portoghese – in scadenza con la Juventus nel 2022 – ha un costo caro per il club che gli avrebbe dato carta bianca per cercare una nuova squadra. Tutti gli indizi sembravano portare al Manchester United, per un ritorno che avrebbe infiammato i cuori dei tifosi inglesi. Nelle ultime ore, però, si è fatta sempre più concreta un’ipotesi PSG.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione Allegri | Chi resta e chi va

Come riporta ‘todofichajes.com’, infatti, il PSG è pronto a scommettere su Cristiano Ronaldo, convincendolo a sposare un progetto ambizioso con un tridente completato da Mbappé e Neymar e con il quale lo Uniter non potrebbe competere. Il suo agente, Jorge Mendes, ha specificato che il giocatore non prenderà una decisione definitiva prima dell’Europeo, ma a convincerlo ulteriormente potrebbe essere l’arrivo in panchina di Zidane.

Calciomercato, Zidane e Ronaldo al PSG

Il portale spagnolo rincalza la dose, ponendo in primo piano la questione allenatore in casa PSG. Il club francese vuole confermare Pochettino, ma l’argentino starebbe vacillando davanti all’offerta del Tottenham che vorrebbe riportarlo in Premier League. Se il tecnico dovesse cedere alle sirene inglesi, il PSG virerebbe su Zidane, liberatosi dal Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è fatta | Torna Allegri

Doppio colpo stellare: Zidane più Cristiano Ronaldo. Il PSG potrebbe riformare un binomio di campioni che ha fatto la fortuna del Real Madrid negli scorsi anni. Punto di partenza per il là all’operazione è però l’addio di Pochettino: il club francese non ha alcuna intenzione di liberarlo, ma se il tecnico dovesse accettare la corte del Tottenham lo scenario sopra descritto inizierebbe a concretizzarsi.