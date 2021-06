Il Real Madrid cerca l’erede di Zidane e gli indiziati sembrano essere due italiani, ecco chi sono

Il Real Madrid vive giorni frenetici per annunciare il nuovo allenatore che prenderà il posto di Zinedine Zidane. Il tecnico francese, uno degli allenatori più vincenti della storia del club, ha affermato di non sentire più la fiducia e adesso non sarà semplice per Florentino Perez rimpiazzarlo. Sono diversi i nomi che circolano dalla Spagna, in particolare quello di Antonio Conte che, dopo lo scudetto vinto e l’addio all’Inter, sembra essere il primo candidato a sedere sulla panchina dei blancos ma arrivano indiscrezioni di un clamoroso inserimento di un ex conoscenza di Perez.

Calciomercato Real Madrid, Conte in corsa | Spunta l’opzione Ancelotti

Dalla Spagna filtrano notizie di un clamoroso ritorno: secondo quanto riportato da ‘fichajes.com’, si tratterebbe di Carlo Ancelotti, colui che regalò la ‘Decima’ Champions League al Real e che è rimasto nel cuore dei tifosi. L’ex tecnico del Milan potrebbe tornare a Madrid per riportare in alto le merengues e quindi spegnere la grande occasione di Antonio Conte. Lo conferma il giornalista spagnolo Anton Meana anche se ancora non è arrivata nessun’offerta per l’attuale allenatore dell’Everton.

Rimangono comunque calde le piste che portano a Christophe Galtier e Mauricio Pochettino, sempre più lontano dalla permanenza al Psg. Florentino Perez pensa al secondo ritorno, dopo quello di Zidane. La società cerca un allenatore di esperienza che possa prendere in mano il club in un momento complicato, visto il fallimento sia in Champions che in campionato e Ancelotti sembra il profilo ideale, soprattutto per quello che ha dimostrato durante il suo incarico a Madrid.