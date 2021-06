Sia Juventus che Inter sono alla ricerca di un erede dei possibili partenti Cristiano Ronaldo e Lautaro Martinez: occhi sul bomber in Premier

Rivoluzione in corso sia in casa Juventus che in casa Inter. I motivi ovviamente sono differenti tra le due società. Mentre i campioni d’Italia affrontano l’addio di Antonio Conte con l’arrivo di Simone Inzaghi e fanno fronte ai problemi economici, i bianconeri cercano di tornare grandi con il ritorno di Allegri in panchina dopo la stagione non positiva. Nel frattempo però entrambi i club potrebbero perdere due pedine fondamentali delle rispettive rose.

Infatti in casa Juventus continua a essere in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo, mentre nell’Inter è Lautaro Martinez a finire nel mirino dei top club europei. Così entrambe iniziano a cercare un possibile erede e mettono gli occhi in Premier League, dove un bomber potrebbe lasciare il proprio club.

Calciomercato Juventus e Inter, Gabriel Jesus lascia il Manchester City: possibile erede di Ronaldo o Lukaku

Cambierà probabilmente molto sia nella Juventus che nell’Inter durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Una delle grandi novità potrebbe essere la partenza dei top player Cristiano Ronaldo e Lautaro Martinez, che continuano a riflettere sul proprio futuro.

Il sostituto ideale per entrambi potrebbe arrivare dalla Premier League. Infatti secondo quanto riportato dal sito inglese ‘The Sun’, il Manchester City sarebbe pronto a lasciar partire Gabriel Jesus per portare profili nuovi in rosa. Così a pensare al bomber brasiliano potrebbero tornare ad essere Juventus e Inter, che osservano al sua situazione da diverso tempo. In questa stagione il numero 19 dei ‘Citizens’ ha collezionato 43 presenze, mettendo a segno 14 gol e 4 assist, ma sembrerebbe comunque non essere più una prima scelta per Pep Guardiola. Così il suo addio potrebbe essere un’occasione per i due top club italiani pronti a sfidarsi.