Carlo Ancelotti ha un desiderio a centrocampo per il nuovo Real Madrid: allarme in casa Inter

L’Inter dovrà necessariamente lasciare andare almeno un big per risollevare il bilancio e provare a piazzare qualche colpo in entrata. Il candidato numero uno a lasciare i campioni d’Italia è Achraf Hakimi che ha disputato una stagione fantastica sotto la guida di Antonio Conte. Da esterno nella difesa a cinque si è calato perfettamente nella parte, rivelandosi l’uomo in più. Tra i punti di forza assoluti dell’Inter che ha conquistato lo scudetto c’è, senza dubbio, anche Nicolò Barella, il tuttocampista che ha dato una marcia in più ai nerazzurri.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Ancelotti apre al ritorno | Scambio stellare!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter e Juventus, stella sul mercato | Scambio choc!

Calciomercato Inter, Ancelotti vuole Barella per il nuovo Real Madrid

Il centrocampista sardo ha avuto una crescita esponenziale con la maglia nerazzurra, arrivando ad essere anche un buon realizzatore: 3 gol e 7 assist in campionato. Per l’Inter l’ex Cagliari non è uno dei sacrificabili ma dalla Spagna arrivano notizie che allarmano i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Defensa Central’, il Real Madrid potrebbe spingere forte per Barella. Carlo Ancelotti, appena tornato sulla panchina dei blancos, stravede per lui e lo considera uno dei primi obiettivi per rinforzare un centrocampo che necessita un profondo rinnovamento.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus e Milan, occasione in Premier | I dettagli

Ancelotti aveva provato a prelevarlo dal Cagliari sin dai tempi in cui allenava il Napoli ma alla fine il giovane centrocampista della Nazionale scelse l’Inter. La profonda necessità della società nerazzurra di vendere potrebbe favorire il desiderio di Ancelotti che considera Barella perfetto per colmare un vuoto piuttosto evidente nel centrocampo madridista che quest’anno ha sofferto, e non poco, la mancanza di alternative. L’Europeo che sta per cominciare potrebbe essere l’ennesima vetrina per alzare il valore di mercato di Barella e permettere all’Inter di fare un incasso mostre. Il Real, però, dovrà fare una super offerta per convincere i nerazzurri, non inferiore ad 80 milioni di euro.