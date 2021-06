Il futuro di Romelu Lukaku all’Inter pare prendere una svolta clamorosa: arriva un clamoroso annuncio da parte dello stesso attaccante

Situazione alquanto movimentata in casa Inter. L’obiettivo scudetto non è bastato ad evitare l’abbandono di Conte. Il mister salentino non ha ricevuto le giuste garanzie sul mercato da parte della società targata Suning e ha deciso di salutare. Al suo posto, si attende l’ufficialità dell’arrivo di Simone Inzaghi, che ha già detto addio alla Lazio. Tiene banco anche il tema legato al futuro di Romelu Lukaku.

Il belga ha un grande rapporto con Conte e la partenza dell’ex Chelsea – insieme alla necessità del club di vendere uno o due pezzi pregiati – ha alimentato i dubbi riguardo al futuro del centravanti. Ma lo stesso giocatore è intervenuto sulla vicenda in un’intervista concessa a ‘DevilTime’, chiarendo definitivamente il suo futuro: “Resto all’Inter. Non potrei dirlo, ma ho parlato con il nuovo allenatore. È stata una conversazione positiva. La sfida è vincere ancora. Mi sento bene all’Inter. Alla fine ho vinto qualcosa e mi è piaciuto, ma lo voglio di nuovo con un San Siro completo stavolta”.

Il classe ’93, poi, non nasconde il suo dispiacere per l’addio di Conte: “Le vette che ho raggiunto ora sono merito di Antonio Conte. Quando ho saputo che se ne sarebbe andato è stato difficile. Vedere questo ciclo interrompersi subito. Abbiamo un gruppo affermato, ragazzi che vogliono davvero lavorare per il bene della squadra”.