Il Milan lavora al grande colpo dalla Spagna: si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Serie A

Il Milan è a lavoro per la costruzione della nuova rosa in vista della prossima stagione che vedrà i rossoneri tornare nell’Europa che conta, in Champions League, e sarà più che mai necessario rinforzare la squadra nei vari reparti. Si lavora al centravanti e tutti gli occhi sembrano puntati sul francese neo campione d’Europa col Chelsea, Olivier Giroud. Il campione del mondo in carica si libererà dai Blues a giugno e il Milan potrebbe sfruttare l’occasione a costo zero.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Ancelotti ci prova | Scambio per il big: la risposta

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Ancelotti chiama il big | Sirene dalla Spagna

Calciomercato Milan, Papu Gomez: “Affare in chiusura”

Nelle ultime ore, come riportato da ‘La Repubblica’ sta maturando in casa Milan una clamorosa idea di scambio: Samu Castillejo, tra i primi nella lista dei partenti, potrebbe far ritorno in Spagna, questa volta al Siviglia che in cambio aprirebbe per il trasferimento del ‘Papu’ Gomez. Trasferitosi a gennaio dall’Atalanta, il fantasista argentino ha voglia di tronare ad essere protagonista in Italia e il Milan è la prima candidata.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu | Possibile svolta

Circolano diverse indiscrezioni sul colpo del Milan, in particolare secondo il giornalista portoghese Pedro Almeida l’approdo di Alejandro Gomez in rossonero è molto vicino, come ha riportato in un tweet. Un colpo che alzerebbe notevolmente il livello qualitativo della rosa di Stefano Pioli, rendendola molto competitiva. Il Milan sembra essere in netto vantaggio sulle concorrenti, in particolare sui cugini dell’Inter.