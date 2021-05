L’estate bianconera sarà all’insegna di una rivoluzione importante, a partire dalla panchina: difficilissima la conferma di Pirlo dopo l’ennesimo scivolone in campionato, suggestione Gattuso con due colpi di spessore in Serie A

Una serata decisamente da dimenticare quella della Juventus che sta per chiudere, nel peggiore dei modi, l’attuale campionato di Serie A. Il ko, pesantissimo, contro il Milan, può costare l’addio alla prossima Champions League con Pirlo destinato a salutare. Occhi in casa Napoli con Gattuso nel mirino: l’ex centrocampista del Milan può portare con sè due rinforzi di assoluto spessore.

Calciomercato Juventus, Gattuso ne porta due: i nomi

Un’idea, una suggestione per la prossima sessione di calciomercato che può prendere lentamente forma in vista del prossimo anno. Andrea Pirlo ha già da tempo le valigie in mano e la Juventus potrebbe ripartire da un altro ex Milan: Rino Gattuso. L’ex centrocampista lascerà Napoli e la possibilità di allenare la Juventus potrebbe convincerlo a trasferirsi a Torino, nonostante il suo passato milanista. La Juventus vuole rilanciarsi dopo una delle stagioni più deludenti della sua recente storia e per farlo, Gattuso, spingerebbe per un doppio acquisto di assoluto spessore. Tra i primissimi nomi dell’eventuale lista dell’allenatore calabrese, vi sono chiaramente due pilastri del Napoli.

Il primo è Kalidou Koulibaly, già accostato con Sarri in panchina, in scadenza nel 2023 con il Napoli e valutato circa 50 milioni. Il difensore è attualmente infortunato e le voci su un suo possibile addio al club di De Laurentiis non si sono mai spente del tutto. Altro nome che stuzzica le fantasie bianconere è quello di Piotr Zielinski, valutato non meno di 30-35 milioni. Il polacco ha rinnovato con il Napoli la scorsa estate estendendo la scadenza al 30 giugno 2024: in questa stagione, l’ex Empoli si è dimostrato indispensabile per Gattuso con 44 presenze, 9 reti e ben 11 assist vincenti.

Situazione dunque in divenire, la Juventus può pensare a Gattuso per il 2021/22: con ‘Ringhio’ possibile doppio colpo dagli azzurri.