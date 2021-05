La Juventus pensa ad una clamorosa cessione e ad un eventuale colpo dall’Atalanta, seguito anche dall’Inter

La Juventus lavora per rinforzare la rosa in visto della prossima stagione ma molto dipenderà dalla qualificazione in Champions che porterebbe non solo un ritorno economico non indifferente ma anche una motivazione diversa da proporre ai potenziali acquisti. La società valuta anche le operazioni in uscita, come ad esempio la situazione di Paulo Dybala che sembra destinato a lasciare Torino. Tra le possibili cessioni c’è anche quella di Rabiot, ma non è esclusa quella di Dejan Kulusevski che per i bianconeri non è incedibile.

Il trequartista svedese ha messo a segno appena 4 gol in questa stagione e un solo assist. Il suo rendimento è stato altalenante e certamente adattarsi ad una squadra del calibro della Juventus non è stato semplice. La società crede molto nelle sue potenzialità, considerando che si parla di un classe 2000, ma qualora arrivasse un’offerta allettante, ci penserebbe. Le squadre più interessate al trequartista ex Parma sono in Premier League ma la Juventus chiede almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

In quel caso la Juventus, però, avrebbe, comunque, già studiato il piano B. Infatti la ‘Vecchia Signora’ ha già messo nel mirino il trequartista mancino dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino ha dato un grandissimo contributo alla ‘Dea’ in questa stagione, soprattutto nel girone di ritorno, mettendo a segno 7 gol e ben 10 assist. La Juventus progetta un’offerta di circa 25 milioni di euro e potrebbe proporre anche il cartellino di Mattia Perin, valutato intorno ai 10 milioni. Un’idea che insidierebbe notevolmente i rivali dell’Inter che da tempo seguono Malinovskyi.