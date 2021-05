La Juventus studia le mosse da attuare nel prossimo calciomercato e arrivano le dichiarazioni a sorpresa su Gattuso e Insigne

È una stagione davvero complicata quella che sta vivendo la Juventus, che per la prima volta dopo nove anni ha perso lo scudetto e si ritrova sicuramente in una fase calante. I bianconeri non hanno impressionato in questi mesi e a causa dei troppi passi falsi hanno perso gli obiettivi principali prefissati a inizio annata.

In queste ultime quattro giornate di Serie A però non bisogna mollare e servono nuove vittorie per raggiungere la qualificazione nella prossima Champions League. La sfida di domenica contro il Milan potrebbe essere già decisiva in tal senso. Tra due settimane poi ci sarà anche la finale di Coppa Italia che potrebbe rappresentare sicuramente rendere meno amaro l’epilogo di una stagione difficile.

Calciomercato Juventus, Pea: “Vorrei Gattuso con Insigne in bianconero”

Visto il momento difficile, non è da escludere un cambio in panchina nella prossima annata e spuntano delle ipotesi clamorose. Claudio Pea, giornalista tifoso della Juventus, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Amore Campania’ per analizzare il momento dei bianconeri e valutare le mosse da attuare nel futuro. Di seguito sono riportate le sue parole.

“Zona Champions? Ho una certezza, arriverà secondo il Napoli e terza l’Atalanta, vedendo il calendario. Vedo molto male il Milan, sarei molto contento per Maldini se non ci andranno. Se la Juventus batte il Milan può farcela, ma c’è anche la Lazio. Non mi dispiacerebbe se i bianconeri arrivassero quinti, così cambiano direttore sportivo, Nedved e l’allenatore. Agnelli ha già scaricato Paratici. Tifo per Gattuso, lo vorrei alla Juventus, con Insigne“.

Le ipotesi arrivano anche sul futuro del Napoli: “Nuovo allenatore degli azzurri? Dico Dionisi dell’Empoli“.