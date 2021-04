La Juventus potrebbe cambiare tanto in vista della prossima stagione. Quando mancano diverse settimane alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo, spazio al possibile ritorno di Massimiliano Allegri: con il tecnico livornese, può arrivare anche un colpo a sorpresa dalla grande rivale

Il pari contro la Fiorentina può complicare la corsa ad un posto per la prossima Champions League. In casa Juventus è già tempo di valutazioni, con Andrea Pirlo che difficilmente resterà sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ in seguito al prossimo calciomercato estivo. in tal senso, si rincorrono le voci per quanto riguarda un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus: con il tecnico livornese, spazio allo scambio con l’eterna rivale: colpaccio dal Napoli.

Calciomercato Juventus, colpo dal Napoli: cash più Demiral

Allegri alla Juventus. Una seconda avventura alla guida della squadra bianconera che l’allenatore livornese vorrebbe inaugurare con un grande colpo per rinforzare il centrocampo. Nel mirino della ‘Vecchia Signora’, in caso di Allegri bis in quel di Torino, vi sarebbe Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco viene valutato 50 milioni di euro dal Napoli ed in stagione ha messo a segno 8 reti, con 10 assist in 41 presenze complessive.

Per arrivare all’ex Empoli, la dirigenza bianconera arriverebbe a mettere sul piatto il cartellino di Merih Demiral più un conguaglio vicino a 22-23 milioni di euro. Una cifra importante accompagnata dall’ex Sassuolo, cercato a lungo anche dal Milan. Nell’attuale stagione agli ordini di Pirlo, il difensore ha collezionato 23 presenze ed 1 assist, in 1641′ complessivi.

La Juventus, dunque, nei prossimi mesi può dare il via ad una vera e propria rivoluzione tecnica. Piotr Zielinski tra gli obiettivi principali della ‘Vecchia Signora’: il sacrificio di Demiral per arrivare al talentuoso centrocampista polacco del Napoli.