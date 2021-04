La Juventus torna a riflettere su un difensore ceduto e vorrebbe riprenderlo: si pensa allo scambio per il ritorno

Una vera rivoluzione è pronta a prendere vita in casa Juventus. La stagione che sta per terminare è stata totalmente negativa per i bianconeri, con l’unica soddisfazione che potrebbe arrivare nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Così, mentre la squadra tenta di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, cosa per niente scontata al momento, la società inizia a lavorare per la prossima sessione di calciomercato estiva.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Juventus, super scambio e plusvalenza | Cifre e dettagli

A sorpresa, a finire nel mirino della Juventus è un difensore lasciato partire nelle scorse finestre per i trasferimenti. Per cercare di farlo tornare in bianconero potrebbe essere messa sul piatto una contropartita, che avrebbe la funzione di risarcire il club a cui è stato ceduto il centrale difensivo.

Calciomercato Juventus, Romero torna a piacere: Perin il risarcimento per l’Atalanta

Momento di riflessione in casa Juventus, ma anche di ripensamenti. Infatti i bianconeri sembrerebbero tornare a pensare di rinforzare la difesa con un centrale che in realtà è già di proprietà bianconera. Infatti la società juventina torna a guardare con interesse a Cristian Romero, difensore al momento in prestito biennale all’Atalanta. Il suo eventuale ritorno porterebbe Demiral sul mercato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Scambio in Serie A

Certo far rientrare dal prestito il difensore argentino significherebbe rompere il patto fatto con la ‘Dea’, quindi per rimediare la Juventus potrebbe mettere sul piatto una contropartita. Questa potrebbe essere Mattia Perin, portiere al momento in prestito al Genoa. L’estremo difensore certamente farebbe comodo alla squadra di Gasperini, visto che Gollini potrebbe salutare e Sportiello non ha la totale fiducia per essere primo portiere della rosa. Quindi per Romero potrebbe arrivare un rientro anticipato a Torino con Perin come risarcimento.