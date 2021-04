La Juventus mette gli occhi su un calciatore messo nel mirino anche dall’Inter: i bianconeri mettono sul piatto un giovane

Altro pesante stop per la Juventus di Andrea Pirlo. Infatti il pareggio di oggi in casa della Fiorentina potrebbe pesare molto nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Le pretendenti infatti potrebbero allungare sui bianconeri, ma soprattutto il Napoli potrebbe agganciarli. Nel frattempo la società juventina non pensa solamente al campo, ma anche alla prossima sessione estiva di calciomercato, che sarà fondamentale per costruire una rosa competitiva per la stagione futura.

Così tra i vari giocatori osservati i giallorossi mettono nel mirino anche un talento che interesserebbe da tempo anche all’Inter. Per anticipare i nerazzurri, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto un giovane talento molto promettente che ha esordito anche con la prima squadra.

Calciomercato Juventus, Dragusin per arrivare a Tagliafico: Inter beffata

La Juventus scalda i motori per il prossimo calciomercato estivo. Infatti i bianconeri sono già al lavoro per cercare dei calciatori che possano rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. A finire nel mirino juventino è l’esterno dell’Ajax, Nicolas Tagliafico, che interesserebbe da tempo anche all’Inter in Italia.

L’argentino in questa stagione ha collezionato 39 presenze, mettendo a segno un gol e 4 assist, riuscendo anche a dimostrare a pieno il proprio talento. Così la Juventus per anticipare i rivali nerazzurri e mettere a segno il colpo sarebbe pronta a mettere sul piatto Radu Dragusin, difensore classe 2002 che servirebbe a convincere gli olandesi e ad abbassare la richiesta di almeno 20-25 milioni per l’argentino. Dunque uno scambio che potrebbe permettere alla Juventus di anticipare la concorrenza e mettere a segno un colpo importante.