Calciomercato Juventus, il ritorno di Allegri | "Ha chiamato i giocatori"

Sono mesi caldi per scoprire chi sarà l’allenatore della Juventus a partire dalla prossima stagione. Andrea Pirlo ha deluso, sia per l’uscita dalla Champions con il Porto, sia per il campionato lasciato all’Inter senza una lotta seria. Il suo successore potrebbe essere Massimiliano Allegri: si tratterebbe di un ritorno sulla panchina bianconera e a tal proposito si è espresso il giornalista Luca Momblano. L’ex tecnico della Juve avrebbe infatti già avuto dei contatti con i calciatori.

Juventus, il ritorno di Allegri: parla Momblano

Luca Momblano, giornalista, ai microfoni di ‘Juventibus.com‘ ha parlato di Max Allegri: “Settimane decisive per Allegri, che nel prossimo mese e mezzo sarà già sulla sua prossima panchina. Mi risulta che ci siano già stati degli incontri con Agnelli e che abbia già sentito alcuni giocatori. Non si può non stare allerta“. Il giornalista ha poi fatto sapere che Pirlo dovrebbe restare alla guida della Juve al 29,9%.

Una percentuale non altissima, per usare un eufemismo, e poi ha proseguito così: “C’è sicuramente un movimento grosso per Allegri, ma anche parecchi ostacoli. Credo che la Juve sia già oltre Pirlo, visti i continui movimenti interni per il nuovo allenatore“. I bianconeri sono in corsa insieme alla Roma e al Napoli per il tecnico toscano, e nelle prossime settimane dovranno esserci novità.