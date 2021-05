Calciomercato, Juventus su Sergio Ramos | Intreccio col PSG

La Juventus è interessata a Sergio Ramos e potrebbe nascere un intreccio di mercato con Leonardo Bonucci: i dettagli

La Juventus si avvia alla conclusione della stagione e la prossima estate potrebbe continuare il processo di rivoluzione della rosa. Alcuni elementi pare abbiano fatto il loro tempo tra i bianconeri. Nove scudetti consecutivi sono un grande bottino e uno dei senatori della squadra, Leonardo Bonucci, potrebbe lasciare Torino: ha compiuto 34 anni e i top club europei, desiderosi di acquistare un difensore centrale, potrebbero puntare sull’ex Milan. E’ il caso del Paris Saint-Germain.

Juventus, intreccio Sergio Ramos-Bonucci

Secondo quanto riferito da ‘ParisFans‘, il PSG è alla ricerca di un difensore centrale. Un ‘terzo’ in grado di sostituire a dovere Kimpembe e Marquinhos per puntare di nuovo alla vittoria della Champions League. Pare sia già arrivata un’offerta a Sergio Ramos, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Florentino Perez potrebbe però ancora piazzare l’offensiva decisiva per trattenere il suo capitano.

Su Sergio Ramos c’è anche la Juventus, che vorrebbe riunire ‘El Gran Capitan‘ a Cristiano Ronaldo. Un intreccio in cui potrebbe rientrare Leonardo Bonucci, che potrebbe anche finire al PSG. Il contratto del difensore italiano è molto lungo, ma la Juve ha bisogno di giocatori con nuovi stimoli per costruire un nuovo ciclo vincente in Italia e tornare a vincere in Europa.