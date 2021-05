La Juventus prepara il colpaccio per l’attacco: il big può salutare il top club nella prossima estate. Le possibili cifre

È sicuramente una stagione delicata quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato fin troppi passi falsi in questi mesi e ora si ritrova ormai fuori dalla lotta scudetto. I bianconeri hanno visto trionfare l’Inter dopo nove anni di successi consecutivi e devono provare a raggiungere una delle prime quattro posizioni in classifica.

L’obiettivo dunque è quello di non mollare in queste ultime quattro giornate per poter ambire a un posto per la prossima Champions League. Questa sera la ci sarà la sfida contro il Milan che potrebbe rivelarsi cruciale in tal senso, mentre tra dieci giorni la compagine allenata da Andrea Pirlo sfiderà l’Atalanta per la finale di Coppa Italia.

Calciomercato Juventus, colpo Salah in caso di addio di Cristiano Ronaldo

La società non può ritenersi sicuramente soddisfatta per la stagione vissuta fin qui e sa che c’è bisogno di una svolta in estate per poter ambire alle prime posizioni. La Juventus infatti sta già pensando ai possibili colpi per la prossima estate e tra questi potrebbe esserci anche Mohamed Salah, che potrebbe salutare il Liverpool senza qualificazione in Champions League.

L’egiziano potrebbe diventare un obiettivo soprattutto qualora dovesse dire addio Cristiano Ronaldo, visto che attualmente la sua posizione è in bilico. Momo Salah ha una valutazione di circa 70-80 milioni di euro mentre l’ingaggio attuale si aggira intorno ai 12 milioni.

Cifre sicuramente alte ma la Juventus ha bisogno di una svolta e deve provare a fare un nuovo investimento per rialzarsi.