Nonostante la vittoria dello scudetto, in casa Inter non si respira una buona aria: il taglio degli stipendi provoca frizioni

L’Inter è tornata a festeggiare la vittoria dello scudetto ben 11 anni dopo l’ultima vittoria, quando sulla panchina dei nerazzurri c’era José Mourinho. Ieri pomeriggio, con il pokerissimo rifilato alla Sampdoria la squadra ha continuato a festeggiare, con i tifosi che fuori da San Siro hanno accompagnato la squadra nei festeggiamenti.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, colpo vice Lukaku | Lo ‘finanzia’ Joao Mario!

Però, nonostante il grande traguardo raggiunto, sembrerebbe non essere così positivo l’umore all’interno dello spogliatoio. Infatti la questione relativa al taglio degli stipendi sembra condizionare di molto la situazione all’interno dello spogliatoio di Antonio Conte, con i giocatori che prendono una decisione.

Calciomercato Inter, questione taglio degli stipendi: i giocatori rifiutano

Una scalata molto importante quella messa a segno dall‘Inter in questa stagione per arrivare a raggiungere il suo 19esimo scudetto. A metà stagione, con l’uscita prematura dalle competizioni europee, il primo posto in campionato è diventato l’obiettivo obbligatorio da raggiungere, e così hanno fatto gli uomini di Antonio Conte. Ma attenzione, perché all’interno dell’ambiente nerazzurro non sembrerebbe essere proprio tutto una festa al momento.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Lautaro vola in Spagna | Erede in Serie A

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, all’interno dello spogliatoio interista ci sarebbe un “umore nero” a causa della richiesta di taglio degli stipendi avanzata dalla società ai giocatori. Ovviamente i calciatori vorrebbero vedere riconosciuti i proprio meriti, e dunque avrebbero rifiutato il taglio. Secondo il quotidiano potrebbe arrivare al massimo un accordo per spostare le mensilità dovute vista la situazione finanziaria difficile del club. Ma certamente questo influisce negativamente sull’umore dei giocatori. Inoltre, per gestire i costi da affrontare, la società a fine stagione potrebbe optare per l’addio di un big. Dunque sembra non essere tutto rose e fiori in casa Inter al momento.