Una sconfitta inattesa, quella arrivata ieri sera contro il Sassuolo, per la squadra rossonera: il Milan incassa, inoltre, un attacco totale da parte del noto giornalista

Il clamoroso ko al photofinish contro il Sassuolo complica la corsa Champions per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, a +1 sulla Juventus e a +2 sull’Atalanta (la ‘Dea’ ha una gara in meno del Milan) rischiano un finale di stagione da brividi. In tal senso, arriva il durissimo attacco alla squadra milanese dal noto giornalista di Fabio Ravezzani: ecco il suo messaggio.

Calciomercato Milan, Ravezzani all’attacco: “Organico da sesto posto”

Un risultato difficile da mandare giù. Il Milan si lecca le ferite dopo l’ìnatteso ko casalingo in Serie A, in rimonta, contro il Sassuolo. Sconfitta che fa male e può metrtere a rischio la partecipazione alla prossima Champions League del ‘Diavolo’. In tal senso, il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani attraverso Twitter, ha detto la sua sulle ambizioni del Milan di Pioli. “Il Milan non perde per colpa di Pioli, ma per la modestia tecnica dei calciatori che aveva in campo”, ha scritto il giornalista.

Ravezzani ha poi aggiunto: “Tra Raspadori e Diaz c’è un abisso, Mandzu è l’ombra di se stesso, Leao deprimente. Saelemaekers e Castillejo irrilevanti”. Ravezzani ha punto poi anche Ibrahimovic, rincarando la dose: “Ha giocato meno della metà delle partite. Ad agosto scrissi che il Milan aveva un organico da quinto, sesto posto e arrivare in Champions sarebbe stato un piccolo miracolo“.

Attacco frontale ai rossoneri che si conclude così: “Ecco, confermo. Se il Milan andrà in Champions, sarà un piccolo miracolo di Pioli”. Ecco i tweet:

