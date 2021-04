Il Milan potrebbe concretizzare un clamoroso scambio per il big durante il calciomercato estivo: Juventus verso la beffa

Da un lato la sfida con il Genoa per cercare di consolidare il secondo posto in campionato, blindando l’ingresso alla prossima Champions League. Dall’altro il calciomercato che, con largo anticipo, può coinvolgere il Milan in un possibile doppio scambio con il top club europeo. Romagnoli può partire: due offerte dalla big per il capitano rossonero.

Calciomercato Milan, addio Romagnoli: beffa Juventus

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Borussia Dortmund avrebbe messo nel mirino il capitano del Milan Alessio Romagnoli. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 ed il rinnovo che fatica ad arrivare, il centrale del ‘Diavolo’ è un obiettivo concreto per il club giallonero. Un’idea che, tuttavia, potrebbe complicarsi in caso di mancato ingresso in Champions del Borussia per la prossima stagione. Una circostanza che spingerebbe i tedeschi ad imbastire un possibile doppio scambio per arrivare a Romagnoli, valutato 25-30 milioni dal Milan.

Da un lato Mahmoud Dahoud, centrocampista di origini siriane ad un anno dalla scadenza con il Borussia. Il 25enne, accostato già a dicembre al Milan, la cui valutazione è vicina 12 milioni di euro. La seconda arma alternativa in casa Borussia si chiama Axel Witsel, accostato in passato alla società di via Aldo Rossi e anche lui in scadenza tra poco più di un anno.

La valutazione dell’ex Benfica e Zenit è di circa 15 milioni ed il Borussia Dortmund punterebbe ad offrirlo ai rossoneri per abbassare il costo dell’affare Romagnoli e beffare, di fatto, la Juventus che da tempo spinge sull’attuale capitano del ‘Diavolo’.