La lotta Champions per il Milan di Stefano Pioli si fa sempre più serrata, proprio quando l’obiettivo sembrava vicino. Brusca frenata che ha evidenziato ulteriori difficoltà a centrocampo, reparto che potrebbe subire un restyling

Si infiamma la lotta Champions in Serie A dopo il KO di ieri del Milan che mescola ulteriormente le carte alle spalle dell’Inter capolista. I rossoneri mantengono ora un solo punto di vantaggio sulla Juventus e con Napoli e Atalanta incalzanti la sfida per approdare alla massima competizione europea inizia a diventare ostica con sei giornate da giocare. A pesare molto è la sconfitta della truppa di Pioli in casa contro il Sassuolo firmata da Raspadori. Segnali negativi sono arrivati soprattutto ancora una volta dal centrocampo, dove Meite non ha praticamente mai convinto finora e rischia il taglio a fine stagione senza riscatto. In questo senso il Milan potrebbe andare a caccia di un nuovo centrocampista, anche con caratteristiche differenti, considerando le difficoltà di Meite, la crescita lenta di Tonali e i tanti problemi fisici di Bennacer.

Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Superlega, quanti milioni “perdono” Juve, Inter e Milan | Tutte le cifre

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio al difensore | ‘Colpa’ dell’Inter

Calciomercato Milan, centrocampo in fermento: idea Schlager per l’Europa

La prossima estate, soprattutto in caso di accesso alla Champions, Maldini e soci potrebbero riallacciare i rapporti in Bundesliga, mercato spesso sondato nelle ultime annate. Ad intrigare potrebbe essere la crescita esponenziale di Xaver Schlager, polivalente centrocampista austriaco classe 1997 autore di due reti e ben sei assist tra coppe e campionato con la maglia del Wolfsburg. I ‘Lupi’ occupano al momento il terzo posto in classifica e a 4 turni dalla fine hanno ottime chance di strappare il pass per la prossima Champions, anche grazie alle prestazioni dell’ex Salisburgo, ottima fucina di talenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, contatti e colpo | Scambio con la Juventus!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Juve KO | Doppio scambio e addio

Capace di giocare sia in una mediana a due che a tre, Schlager presenta una struttura fisica brevilinea e rapida che abbinata alle proprietà tecniche e al discreto mancino ne fanno un centrocampista piuttosto completo in entrambe le fasi, in grado sia di rifinire il gioco che di rubare palloni. Con le ottime prove al Wolfsburg il prezzo è lievitato poco oltre i 20 milioni di euro, ma in soccorso del Milan potrebbe esserci anche il contratto in scadenza 2023 e la volontà del ragazzo di approdare prima o poi in un club di primissima fascia.