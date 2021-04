Superlega, quanti milioni “perdono” Juve, Inter e Milan | Tutte le cifre

Il progetto Superlega è sospeso e, di fatto, già accantonato dai club dopo solo due giorni. Ecco a quanti milioni rinunceranno Juventus, Inter e Milan. Tutte le cifre

Tutto in 48 ore. Dal comunicato ufficiale di domenica sera, che annunciava la nascita della nuova Superlega, ai comunicati congiunti dei club inglesi diffusi ieri, fino a quelli odierni anche di Inter, Milan e Juventus. Il progetto ideato in primis da Florentino Perez e Andrea Agnelli è sospeso e, di fatto, già saltato. In attesa di ulteriori sviluppi, ecco a quanti milioni rinunceranno i club che avrebbero dovuto partecipare alla Superlega, italiani compresi. Tutte le cifre. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, Inter e Milan, quanti milioni persi senza Superlega! Cifre e dettagli

Come annunciato nella nota di domenica, i club fondatori avrebbero dovuto ricevere un contributo una tantum pari a 3,5 miliardi di euro a supporto dei loro piani d’investimento in infrastrutture e per bilanciare l’impatto della pandemia Covid-19. A sostenere il progetto un gigante finanziario come la banca americana ‘JP Morgan’. I 3 miliardi e mezzo suddivisi nei 15 fondatori sarebbero corrisposti a circa 233 milioni a testa per ciascuna società.

Nell’ultima Champions League, invece, la cifra disponibile da distribuire tra le 32 squadre partecipanti è stata di circa 2 miliardi. In media poco più di 60 milioni per società. La suddivisione prevede infatti una parte fissa ed una variabile: il 25% (488 milioni di euro) come bonus partecipazione in parti uguali tra tutti, il 30% (585 milioni) sulla base del ranking UEFA che prende in considerazione gli ultimi 10 anni. Un ulteriore 30% (585 milioni) in base ai risultati conquistati sul campo, e infine il restante 15% corrispondente al cosiddetto “market pool” (circa 292 milioni di euro) legato al bacino d’utenza nazionale. Tutte cifre variabili e soprattutto non garantite di anno in anno. Freddi numeri alla mano, insomma, Juventus, Inter e Milan “rinunciano” ad oltre 150 milioni di euro garantiti all’anno con l’addio alla Superlega.