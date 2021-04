Il calciomercato bianconero prende forma con largo anticipo sulla riapertura della sessione estiva: ‘nodo’ Morata, la Juventus pensa al mega scambio per trattenere il bomber spagnolo

La Juventus è già al lavoro sulle prossime operazioni di calciomercato. In tal senso, a tenere banco in casa bianconera, è il destino di Alvaro Morata. Lo spagnolo, in prestito oneroso dall’Atletico Madrid, potrebbe rimanere a Torino: doppio big per convincere Simeone a cedere la punta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo nervoso | Mancano le offerte

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Scambio in Premier

Calciomercato Juventus, colpo Morata: doppio big da Simeone

La volontà della Juventus è ripartire, anche l’anno prossimo, da Alvaro Morata. Al momento però, è difficile pensare ad un acquisto sulla base dei 45 milioni pattuiti con l’Atletico, dopo il prestito oneroso a 10 milioni fino al 30 giugno 2021. L’idea della dirigenza torinese sarebbe quella di proporre uno scambio, con due big di Pirlo pronti ad essere offerti a Simeone.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Da un lato Aaron Ramsey, destinato a dire addio alla Juventus anche a causa del suo pesante ingaggio. Dall’altro Alex Sandro, da tempo sulla lista dei cedibili bianconeri sulla corsia mancina. È in particolar modo il brasiliano a stuzzicare i ‘Colchoneros’, in cerca di un rinforzo a sinistra per il prossimo anno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpaccio Salah | Via Dybala

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Szczesny può partire | Idea scambio shock

Una valutazione complessiva di 33-35 milioni per i due bianconeri, con i quali provare a convincere l’Atletico Madrid a cedere a titolo definitivo Morata. Situazione in divenire, il bomber spagnolo può restare a Torino: la palla passa a Simeone, Ramsey e Alex Sandro per il tecnico argentino.