Calciomercato, occasione Milan | Può arrivare l’ex Inter! Cifre e dettagli

Milan vigile sulle possibili occasioni del prossimo calciomercato estivo: occhi sull’ex Inter. Tutte le cifre e i dettagli

Il futuro in otto partite. Dal Genoa all’Atalanta, il Milan di Pioli si gioca nelle prossime otto sfide di campionato il ritorno in Champions League e, di fatto, l’imminente futuro del club. A partire dal match contro la squadra di Ballardini, i rossoneri saranno infatti chiamati a consolidare il secondo posto in classifica, che garantirebbe il ritorno nella massima competizione europea. Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio sono però in agguato, e Ibrahimovic e compagni non possono più permettersi passi falsi. In un finale di stagione che influenzerà inevitabilmente anche il calciomercato estivo, a partire dagli spinosi rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Nel frattempo il club rossonero è sempre vigile anche sulle occasioni in entrata: una potrebbe arrivare dalla Liga, con il possibile ritorno in Serie A di un ex Inter. Ecco tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Milan, si infiamma la corsa Champions | Chi rischia di più

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juventus, Zoff: “Vi dico il futuro di Pirlo. Su Cristiano Ronaldo…”

Calciomercato Milan, occasione Kondogbia dall’Atletico Madrid! I dettagli

Arrivato in estate dal Valencia per circa 15 milioni di euro, Geoffrey Kondogbia è di fatto un oggetto misterioso nell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. L’ex Inter non è riuscito ad imporsi nel centrocampo dei ‘Colchoneros’ ed è relegato al ruolo di riserva. La sua avventura a Madrid potrebbe dunque terminare già in estate, con il Milan come possibile destinazione per un ritorno in Italia. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio già in estate | Juventus e Milan ci riprovano

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter, suggestione da Dortmund | I dettagli

Kondogbia, infatti, rappresenta un’importante occasione a costi contenuti per il club rossonero, che con ogni probabilità sarà chiamato a rinforzare ulteriormente il centrocampo soprattutto in caso di ritorno in Champions League. Basterebbero 15 milioni di euro per strappare il sì dell’Atletico Madrid. Occhi puntati, dunque, anche sull’ex nerazzurro.