Possibile ritorno di fiamma di Juventus e Milan, c’è delusione dopo l’esclusione: ipotesi addio già in estate

Si sono conclusi ieri i quarti di finale di Champions League, che hanno determinato le gare che si disputeranno in semifinale. Il Real Madrid, che ha eliminato il Liverpool, ora si troverà davanti un’altra inglese, ovvero il Chelsea che ha fatto fuori il Porto. Il PSG invece ha battuto il Bayern Monaco nella doppia avvincente sfida che nel complesso di è conclusa per 3-3.

I francesi ora troveranno in semifinale il Manchester City, che è uscito vincente dalle gare con il Borussia Dortmund. I tedeschi hanno provato l’impresa e sono rimasti in partita fino al 75esimo minuto della gara di ritorno, quando Foden ha regalato il successo agli inglesi con la rete del definitivo 1-2.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione Meunier: il belga può salutare il Borussia Dortmund

Proprio dalla gara di ieri tra Borussia Dortmund e Manchester City, potrebbe nascere un’occasione di calciomercato per Juventus e Milan. Il terzino Thomas Meunier, infatti, è rimasto sicuramente deluso dell’assenza dall’undici titolare in una gara così importante e a questo punto non è da escludere una partenza già in estate.

Il calciatore belga ha scelto i tedeschi dopo essere stato seguito per diversi mesi proprio da Juventus e Milan. A questo punto i due club italiani potrebbero tornare alla carica in caso di addio dal Borussia Dortmund. Meunier è arrivato la scorsa estate ma ha collezionato appena 19 presenze in Serie A siglando anche una rete.

I due club italiani sono alla ricerca di un nuovo terzino destro e per questo motivo potrebbe esserci un ritorno di fiamma.