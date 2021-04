Il calciomercato del Milan può vedere l’addio del pilastro di Pioli: scambio in Serie A a giugno e clamorosa beffa per la Juventus

La complicata trasferta in casa del Parma per il Milan di Pioli, in campo nel pomeriggio, per tentare di restare in scia all’Inter capolista. Dal campo al calciomercato, la società di via Aldo Rossi rischia di veder partire uno dei suoi pilastri, lontano dal rinnovo contrattuale: Romagnoli in Serie A, Juventus beffata dallo scambio.

Calciomercato Milan, Romagnoli in Serie A: Juventus ko

Un inidizio importante di mercato per il Milan arriva direttamente dai bookmakers che, nelle ultime ore, stanno quotando il sempre più probabile addio di Romagnoli al club rossonero. In primissima fila vi sarebbe la Lazio (quotata a 4), club di cui il difensore romano è notoriamente tifoso e nel quale potrebbe trasferirsi in un clamoroso scambio.

L’idea sull’asse Milano-Roma sarebbe quella di trasferire il capitano rossonero alla corte di Inzaghi, con la squadra di Pioli che accoglierebbe Luiz Felipe. Sia il 13 rossonero che il brasiliano sono in scadenza il 30 giugno 2022 ed i rinnovi stentano, ancora, ad arrivare. Un’operazione che befferebbe doppiamente la Juventus che ha pensato ad entrambi i difensori negli ultimi mesi.

Situazione dunque in divenire, con Alessio Romagnoli più vicino a salutare Milanello: il suggestivo scambio con la Lazio per Luiz Felipe può tramutarsi in realtà tra pochi mesi.