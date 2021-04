Scambio di mercato in vista tra Juventus e Manchester United: i Red Devils propongono il big

Il mercato della Juventus può prendere una piega del tutto inaspettata. Di mezzo c’è il Manchester United che sta programmando le strategie per la prossima stagione dove servirà lo step decisivo per tornare a competere ad armi pari con i rivali del Manchester City. Per questa ragione il club inglese sta monitorando diversi profili di prima fascia, uno d questi è Jason Sancho.

L’esterno d’attacco del Borussia Dortmund è un pallino della società da diverso tempo e in estate sembrava ad un passo dal trasferimento. Anche Erling Haaland è uno dei principali obiettivi dei Red Devils ma la concorrenza di Manchester City e Real Madrid è agguerrita. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’ lo United avrebbe messo nel mirino un giocatore della Serie A ed è pronto a offrire un big.

Calciomercato Juventus, il Manchester United offre Pogba per Kulusevski

Si tratta di Dejan Kulusevski, ala della Juventus che aveva già destato l’interesse dello United ai tempi dell’Atalanta. Un giocatore che è rimasto nella testa della società che adesso vuole fare di tutto per portarlo all’Old Trafford, anche se difficilmente la società bianconera sarà disposta a cedere un giocatore così giovane e promettente, entrato già nelle grazie di Pirlo.

La vera sorpresa dello scenario di mercato che coinvolge Kulusevski è che il Manchester United sarebbe disposto a mettere sul piatto Paul Pogba, pur di arrivare allo svedese bianconero. La Juventus da tanto tempo sogna il ritorno di Pogba a Torino, ritorno che a distanza di 5 anni riaccenderebbe in maniera esponenziale l’entusiasmo dei tifosi. Il francese campione del mondo in carica non trova più gli stimoli necessari in Premier League e spingerebbe per un ritorno in Italia.