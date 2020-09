Calciomercato Juventus, difensore per Pirlo | Tentativo in Serie A!

Andrea Pirlo ha bisogno di coprire l’eventuale partenza di Rugani: il calciomercato della Juventus non è finito.

In caso di partenza di Daniele Rugani verso una destinazione estera, Andrea Pirlo andrà alla ricerca di un nuovo difensore da inserire nella propria retroguardia. Il nome cercato sarebbe quello di un giocatore che può giocare sia a destra nella difesa a tre o in grado di muoversi anche sulla fascia.

Calciomercato Juventus, idea Luiz Felipe dalla Lazio

Il nome forte sul taccuino di Paratici sarebbe quindi quello di Luiz Felipe, con il brasiliano che è in grado di giocare sia largo a destra nella difesa dove attualmente Pirlo ha adattato Danilo, ma anche esterno sulla fascia, come sta facendo in queste prime partite Cuadrado. La trattativa ovviamente non è facile, anche a fronte del fatto che la Lazio non sembra intenzionata a cedere facilmente il giocatore, che sarà uno dei pilastri della formazione biancoceleste di quest’anno, impegnata anche in Champions League.

Il classe ’97 rappresenterebbe un ottimo innesto anche in chiave linea verde per la Juventus, che si aggiudicherebbe un giocatore giovane, che conosce già il campionato italiano e che soprattutto è comunitario, avendo la doppia cittadinanza brasiliana e italiana.

