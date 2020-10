Calciomercato Milan, cash e scambio con Leao | Cifre e dettagli

Ipotesi a sorpresa per il mercato rossonero. Spunta la pista che porta ad un vecchio obiettivi: idea scambio in attacco in casa Milan

Dopo il match contro il Rio Ave, il pensiero fisso dei dirigenti del Milan continua a chiamarsi calciomercato. Una sessione estiva che sta per chiudersi ma allo stesso tempo, agli sgoccioli, potrebbe regalare un colpo a sorpresa per la squadra di Pioli.

Calciomercato Milan, colpo al fotofinish: scambio con Leao

Un’ipotesi che potrebbe prendere corpo, grazie ad alcuni intermediari, nelle ultime ore di mercato. Uno scambio tra Florian Thauvin, in scadenza nel 2021 con il Marsiglia e valutato 15 milioni, e Rafael Leao. Una soluzione che non dispiacerebbe al club di via Aldo Rossi che già in passato ha tallonato Thauvin, poi rimasto in Ligue 1.

La società rossonera, per evitare una minusvalenza nella cessione di Leao, richiederebbe nell’affare anche un conguaglio cash di 7-10 milioni. Una soluzione che quindi, nei prossimi giorni, potrebbe prendere corpo.

Thauvin, nel 2019/20 ha collezionato solo 2 presenze ma nella stagione appena cominciata è stato subito protagonista con 2 gol e 2 assist in 5 gare disputare con la maglia del Marsiglia.

