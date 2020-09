Potrebbe essere scoppiato un ‘caso’ all’interno del Real Madrid, con una delle stelle del club che avrebbe posto un ultimatum a Zidane: la Juventus osserva

La Juventus negli ultimi anni è arrivata a raggiungere uno status di top club, raffrontandosi con società come Barcellona, Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco. Un traguardo raggiunto anche grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo, che ha proiettato i bianconeri in una dimensione superiore a livello di follower e tifosi nel mondo. Ora, però, la società torinese deve riuscire a rimanere a questi livelli e anche portare a casa trofei importanti nel calcio europeo. Per farlo, bisognerà mantenere una rosa costellata di campioni. Occhi in casa Real per un possibile affare futuro.

Calciomercato Juventus, Asensio preoccupa il Real | Ultimatum a Zidane!

La ricerca di grandi stelle per il futuro della Juventus potrebbe ricadere su uno dei talenti più brillanti del Real Madrid. Come rivelato da ‘Don Balon’, infatti, Marco Asensio avrebbe posto un ultimatum a Zinedine Zidane: se non avrà maggiore spazio nel corso della stagione sarà costretto a lasciare Madrid. Un’eventualità a cui starebbe guardando con grande interesse il club bianconero.

L’attaccante spagnolo classe ’96 è considerato un grande talento anche a Torino, dove Cristiano Ronaldo potrebbe essere uno dei suoi primi sponsor. Proprio il lusitano e Marco Asensio sono stati fra gli autori delle reti che hanno decretato la sconfitta della Juventus nella finale di Cardiff. In caso di addio al Real Madrid, Paratici potrebbe tentare l’assalto allo spagnolo.

