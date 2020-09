Calciomercato Inter, ‘scontro’ con Raiola | Tutti i dettagli

Ancora problemi in casa Inter. Questa volta ad entrare in gioco è il noto agente Mino Raiola: ecco tutti i dettagli delle polemiche

Una campagna acquisti davvero di assoluto livello per l’Inter. Antonio Conte è stato accontentato dopo gli screzi di fine stagione e così sono arrivati Hakimi, Kolarov e Vidal tra gli altri. Ora al termine del calciomercato la società nerazzurra dovrà sistemare la situazione che riguarda i rinnovi contrattuali.

Calciomercato Inter, rinnovo in bilico per de Vrij

E così in cima alla lista c’è da discutere il rinnovo del difensore olandese de Vrij, ora in scadenza nel 2023. Il suo nuovo agente, il noto Mino Raiola, vorrebbe allungarlo di un altro anno. Ma ci sarebbero già i primi “scontri” tra le parti per lo stipendio del forte difensore dell’Inter.

Il suo procuratore avrebbe chiesto il doppio dello stipendio, circa 3,5 milioni, più bonus per avvicinarsi a Lukaku ed Eriksen, i giocatori più pagati in rosa. Il mese di ottobre sarà così importante per dedicarsi a queste situazioni dopo una campagna acquisti di primo livello.

Raiola è di nuovo a lavoro per accontentare i suoi assistiti mettendosi così in contatto con la società nerazzurra.

