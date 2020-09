Calciomercato Juventus, Paratici anticipato | Nuova offerta dalla Premier!

La Juventus è alla ricerca di un esterno da mettere a disposizione di Andrea Pirlo, ma potrebbero avere dei problemi: nuova offerta dalla Premier League

Le prime due apparizioni stagionali della Juventus di Andrea Pirlo hanno messo in evidenza alcuni aspetti positivi su cui lavorare e altri difetti strutturali. Questi potrebbero essere risolti con un intervento sul mercato. Uno dei reparti che appare in maggiore emergenza per i bianconeri è la fascia sinistra, dove Alex Sandro non ha una vera e propria alternativa. Uno degli obiettivi della Juventus, però, potrebbe sfumare in via definitiva: nuova offerta del Manchester United.

Calciomercato Juventus, difficoltà per Alex Telles | Nuova offerta dello United!

Uno dei giocatori individuati dalla Juventus per avere una valida alternativa ad Alex Sandro presenta molte similitudini con il brasiliano: si tratta di Alex Telles, anche lui in forza al Porto e connazionale dell’esterno bianconero. Le mire della Juventus, però, potrebbero essere immediatamente infrante: come rivelato da ‘RMC Sport’, il Manchester United avrebbe presentato una nuova offerta al club lusitano. Il 27enne brasiliano andrà in scadenza nel 2021 e, questa, potrebbe essere l’ultima possibilità per il Porto di incassare qualcosa. Lo sprint dei ‘Red Devils’ allontana la Juventus.

