Calciomercato, Sarri pronto a tornare | Aspetta la big!

Dopo l’avventura finita nel peggiore dei modi alla Juventus, Maurizio Sarri potrebbe tornare su una panchina di Serie A: le ultime!

Maurizio Sarri non vede l’ora di tornare protagonista dopo l’addio alla Juventus. Il suo rapporto con il club bianconero non è finito nel migliore dei modi e così lo stesso tecnico toscano potrebbe tornare il prima possibile.

Calciomercato, non solo Sarri: c’è anche Allegri

L’ex Napoli e Chelsea sarebbe in attesa di una chiamata da una big della Serie A con la Roma, in primis, che non sembra più convinta dell’allenatore portoghese Fonseca. La dirigenza giallorossa, però, starebbe pensando anche a Massimiliano Allegri per il futuro. Con Sarri ci sarebbe un possibile accordo sulla base di un biennale con opzione sui 5 milioni a stagione.

Da monitorare attentamente ciò che succederà da qui a breve in casa Roma con una nuova e possibile rivoluzione per quanto riguarda la guida tecnica della compagine giallorossa.

Sarri e Allegri aspetteranno così una chiamata da parte della società capitolina.

