Calciomercato, ansia Juventus | La cessione in Qatar viola le norme Onu

Spunta un giallo riguardo la cessione di Han dalla Juventus all’Al-Duhal. Violate le norme contro la Corea del Nord

È iniziata con una vittoria e un pareggio la stagione della Juventus, che vuole rialzarsi dopo la brutta annata negativa vissuta con Maurizio Sarri in panchina e spera che Andrea Pirlo si riveli subito un allenatore talentuoso e in grado di gestire al meglio una rosa che punta a vincere tutte le competizioni in cui partecipa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘beffa’ a Real e Barcellona | Ronaldo decisivo

La società lavora per chiudere nuovi affari sia in entrata che in uscita ma nel frattempo spunta un problema riguardante una delle cessioni effettuate nel mese di gennaio. In particolare quella di Han Kwang-Song alla società quatariota dell’Al-Duhal, che avrebbe portato alla violazione dei regolamenti sulle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘prenotato’ per il 2021 | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, problema per la cessione di Han. Possibile violazione del regolamento

Secondo quanto riportato dall’Equipe, l’operazione di mercato sarebbe stata citata in un rapporto del Consiglio di sicurezza dell’Onu in quanto, come detto, ci sarebbe stata la violazione delle sanzioni contro la Corea del Nord. Con questo trasferimento in particolare sarebbe stata violata la risoluzione delle Nazioni Unite che dovrebbe proibire ai nordcoreani di lavorare all’estero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Gasperini pensa al ritorno | Proposto lo scambio!

Al termine della trattativa il Consiglio avrebbe avvertito in maniera immediata l’Italia per il trasferimento di Han, che però alla fine non è stato comunque annullato. Nelle sanzioni dell’Onu era richiesto agli stati membri di inviare in patria i lavoratori nordcoreani all’esterno entro dicembre 2019.

Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Francia, soltanto 40 paesi avrebbero presentati i loro rapporti sulle misure di espulsione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, triangolo di mercato | Via un big e arriva Marcelo!

Calciomercato Juventus, offerto il bomber | Pirlo può ricomporre la coppia