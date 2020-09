Juventus e Inter, grande talento nel mirino. A spuntarla potrebbero essere i bianconeri considerati gli ottimi rapporti con il club proprietario del cartellino

Roger Ibanez è stato uno dei migliori in campo di Roma-Juventus: “Primissimi minuti così così, poi prende confidenza con un ruolo che per lui non è proprio abituale, al centro della difesa – il giudizio di Calciomercato.it – Fonseca lo mette lì per avere qualità in impostazione, ma si mette in luce soprattutto per le chiusure su Ronaldo e Morata con grande tempismo. In crescita”. Il classe ’98 brasiliano è senza subbio uno dei difensori più talentuosi e di prospettiva del campionato di Serie A. Proprio per questo, in aggiunta al fatto che è molto duttile e capace di districarsi molto bene nella difesa a tre, anche tra quelli maggiormente ‘attenzionati’ dalle big del nord.

Calciomercato Juventus, vantaggio sull’Inter per Ibanez: cash o scambio

Ci sbilanciamo dicendo che Juventus e Inter hanno sicuramente messo nel mirino il 21enne di Cenela, sbarcato nella Capitale lo scorso gennaio via Atalanta. I giallorossi lo hanno preso in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, più 2 di bonus e “il pagamento del 10% del prezzo di cessione eventualmente conseguito in caso di futuro trasferimento del calciatore definito prima del 30 giugno 2024“.

“Qualora il calciatore non sia ceduto entro il 30 giugno 2024 – aggiunge il comunicato della Roma – è previsto il riconoscimento di un ulteriore corrispettivo pari a 1 milione di euro e di un importo pari al 10% dell’eventuale prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivo fisso e variabile”. Considerati gli eccellenti rapporti, è il club bianconero che potrebbe spuntarla per Ibanez, ‘prenotando’ magari il suo cartellino per giugno 2021.

Il ragazzo salito alla ribalta nel Fluminense può essere visto come l’ideale erede di capitan Chiellini e giungere a Torino per circa 25 milioni di euro. Non da escludere, tuttavia, la possibilità di uno scambio tra le due società, con annesse plusvalenze. Bernardeschi o Demiral, valutati sui 25-30 milioni, i nomi che può mettere sul piatto la Juve.

