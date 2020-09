Calciomercato Juventus, Commisso non ci sta | La decisione su Chiesa

La Juventus non ha mai rinunciato ad acquistare Federico Chiesa. L’esterno d’attacco della Fiorentina potrebbe lasciare i viola, ma il presidente Commisso ha in mente un piano.

La squadra di Andrea Pirlo è ancora incompleta: il mercato terminerà tra una settimana e la Juventus deve piazzare diversi esuberi per poi acquistare i calciatori che richiede il proprio allenatore. Il desiderio sarebbe quello di portare avanti delle cessioni a titolo definitivo o degli scambi. Uno dei calciatori a cui i bianconeri sono più interessati è Federico Chiesa.

Juventus, Commisso fissa una deadline per Chiesa

Il desiderio di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è quello di non cedere Chiesa nelle ultime ore di mercato, per poi ritrovarsi a comprare un sostituto in fretta e furia. Ecco perché il patron della viola probabilmente fisserà una ‘data limite’ per chi vorrà acquistare il gioiellino.

La Juventus avrebbe in mente di piazzare il colpo decisivo, ma prima deve cedere Douglas Costa. Ecco perché i bianconeri potrebbero pensare di offrire il brasiliano come contropartita. D’altra parte, la Fiorentina non sarebbe entusiasta, visto che andrebbe a pagare un ingaggio molto alto (attualmente guadagna 6 milioni di euro a stagione) a un giocatore che s’infortuna spesso.

