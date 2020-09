Calciomercato Juventus, occhi su Chiesa | L’annuncio di Pradè

Prima del fischio d’inizio della sfida fra Inter e Fiorentina, Daniele Pradè è tornato a parlare di Chiesa, in orbita Juventus: l’annuncio

La prima stagione di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus si è aperta con la vittoria per 3-0 ai danni della Sampdoria. Un buon inizio per un’annata che si preannuncia molto complicata. Per questo motivo i dirigenti bianconeri vogliono mettere a disposizione del tecnico bresciano una rosa di altissimo livello e, dopo Alvaro Morata, vorrebbero portare a Torino un altro top player. Un giocatore come Federico Chiesa, che nell’undici di Pirlo sarebbe capace di coprire tutta la fascia destra, mantenendo il focus sulla fase offensiva. Prima del fischio d’inizio di Inter-Fiorentina, Daniele Pradè ha parlato del futuro dell’esterno classe ’97.

Calciomercato Juventus, annuncio di Pradè su Chiesa | Le ultime

La Juventus non smette di pensare a Federico Chiesa, che sembra ormai essere diventato l’ultima suggestione di mercato del club piemontese. Prima del fischio d’inizio della partita fra Inter e Fiorentina, però, Daniele Pradè è tornato a parlare del gioiello ‘viola’ ai microfoni di ‘Dazn’: “Ad oggi non c’è nulla ed è un giocatore della Fiorentina. Federico sta facendo il suo e si sta allenando bene”. Per il momento, quindi, nessuna apertura dei Gigliati verso un possibile trasferimento alla Juventus.

