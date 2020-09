Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Cristiano Ronaldo: la decisione del portoghese e il rifiuto, tutti i dettagli

La Juventus è ripartita a caccia di un ennesimo scudetto, il decimo consecutivo. Molti cambiamenti tra i bianconeri, a cominciare dalla panchina, dove Pirlo cerca di guidare il nuovo ciclo. Il punto fermo è Cristiano Ronaldo, anche con i suoi 35 anni. Al portoghese l’ambiente chiede di trascinare la squadra verso una stagione importante, magari con il riscatto anche in Europa.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo dice no alla MLS

Si parla molto del futuro del portoghese, che ha ancora due anni di contratto con i campioni d’Italia ma anche 35 anni. Si parla di diverse destinazioni possibili a partire dal prossimo anno per lui, ma tra questi stando a ‘Don Balon’ non ci sarebbe la MLS statunitense. Il campionato americano non ha avuto l’incremento salariale che ci si aspettava, l’offerta maggiore dell‘Inter Miami di Beckham è stata di 8 milioni di euro circa a stagione. Ma CR7 per meno di 18-20 milioni non sarebbe intenzionato all’esilio dorato.

