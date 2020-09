In questi mesi si è parlato tanto dell’interesse della Juventus per Aouar. È arrivata la decisione definitiva del giocatore

Dopo una stagione negativa e condita di alti e bassi, la Juventus vuole rialzarsi in maniera definitiva e tornare ad essere una delle principali contendenti alla Champions League. La società ha apportato diverse modifiche a partire dallo staff tecnico fino ad arrivare ai giocatori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super scambio col Milan | Tentativo al fotofinish

Ha salutato l’allenatore Maurizio Sarri per fare spazio al debuttante Andrea Pirlo, che inizia dunque la sua nuova carriera direttamente su una panchina importante senza gavetta in club minori. Il centrocampista sembrava l’obiettivo principale ma con la scelta del nuovo allenatore i piani sembrerebbero cambiato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in Serie A | Tentativo in extremis!

Calciomercato Juventus, Aouar ha deciso: può partire l’assalto dell’Arsenal

La Juventus ha monitorato per diversi mesi Houssem Aoaur ma non ha mai tentato l’affondo decisivo per il giovane talento francese. La nuova Juventus partirà da un centrocampo a due per cui sono più che sufficienti i quattro calciatori attualmente presenti in rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, proposta shock | No ‘secco’ di Conte

Aouar ha atteso per diverse settimane la presunta proposta di Juventus e Barcellona, che erano le due squadre alla quale avrebbe preferito trasferirsi, ma secondo quanto riportato da Telefoot non sarebbe arrivata nessuna offerta da entrambe le società e per questo il centrocampista del Lione avrebbe dato il via libera al trasferimento all’Arsenal.

Dopo settimane di discussioni, dunque, dovrebbe ufficialmente partire l’assalto dei Gunners per il classe 1998 che ha stupito tutti nell’ultima annata diventando un protagonista anche in Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, offerta per Eriksen | Via libera di Conte!

Calciomercato, si inserisce Leonardo | Milan e Juventus ‘gelate’