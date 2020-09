Calciomercato, si inserisce Leonardo | Milan e Juventus ‘gelate’

Juventus e Milan vanno a caccia di un nuovo difensore ma potrebbe arrivare la beffa dalla Francia. Si inserisce Leonardo!

Quella di ieri è stata una giornata particolare per il Milan, che a ora di pranzo ha avuto la notizia dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic probabilmente per circa una settimana a causa del coronavirus e la sera ha ottenuto l’accesso ai play off di Europa League vincendo per 3-2 contro il Bodo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede di Skriniar da Barcellona | Sfida Serie A

Giovedì prossimo ci sarà l’incontro con il Rio Ave per ottenere l’accesso definitivo alla competizione. Nel frattempo la società continua a lavorare sul calciomercato e ha circa 10 giorni per provare a sistemare tutti i reparti. Si cerca soprattutto un difensore e sfida la Juventus per Antonio Rudiger, ma alla fine potrebbero spuntarla i club dall’estero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Barcellona piomba su Dzeko | E spunta il like

Calciomercato, PSG pronto a ‘gelare’ Juventus e Milan per Rudiger

Il tedesco è sicuramente un giocatore molto cercato e il Chelsea potrebbe liberarsi di lui dopo l’acquisto di Thiago Silva. Per trovare spazio, Rudiger potrebbe gradire il ritorno in Italia dove, come detto, è seguito sia da Juventus che soprattutto dal Milan ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto del Bayern l Offerta e controfferta

La beffa però potrebbe arrivare direttamente dalla Francia. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, infatti, il Paris Saint-Germain sarebbe sulle tracce dell’ex Roma e potrebbe tentare un affondo nelle prossime ore.

Leonardo vorrebbe provare ad acquistare Rudiger con la formula del prestito con obbligo di riscatto mentre il Chelsea sembrerebbe intenzionato a voler monetizzare tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, occhio Inter | Il Milan si inserisce per Smalling

Calciomercato Milan, vice Calhanoglu | Si punta l’ex Inter!