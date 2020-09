Calciomercato Inter, erede di Skriniar da Barcellona | Sfida Serie A

Milan Skriniar potrebbe dire addio all’Inter dopo diverse stagioni in nerazzurro. Pronto il colpo in difesa dal Barcellona

Continua il lavoro dell’Inter in sede di mercato. La società nerazzurra potrebbe formalizzare una cessione eccellente con Milan Skriniar sempre più vicino al Tottenham.

Calciomercato Inter, Todibo nel mirino

Come svelato dal portale calciomercato.it nel mirino del club nerazzurro sarebbe finito ancora una volta il centrale del Barcellona Jean-Clair Todibo. Il suo profilo piace anche a Roma e Milan, che avrebbero così provato a chiedere informazioni al club blaugrana.

Il classe 1999 potrebbe partire in prestito con la possibilità di riscatto fissata intorno ai 20 milioni di euro. Gli altri profili visionati dall’Inter sarebbero quelli di Milenkovic e Kabak. Prima c’è da mettere a segno una cessione importante per poi reinvestire quei milioni per un altro colpo in difesa.

L’Inter si rifà il look per provare così ad arrivare a giocatori già pronti in vista della prossima stagione.

