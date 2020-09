Calciomercato Inter, nuovo assalto di Mourinho | Scambio e soldi!

Mourinho torna alla carica per uno dei pilastri dell’Inter: questa volta il Tottenham offre uno scambio con conguaglio a favore dei nerazzurri

Entrati nelle ultime due settimane, si infiamma il mercato: proseguono i colloqui fra l’Inter ed il Tottenham. Tanti i temi trattati dai dialoghi fra il club meneghino e quello londinese, con José Mourinho che ha bisogno di un centrocampista e di un centrale difensivo. Dopo i primi tentativi andati a vuoto, gli ‘Spurs’ sembrano intenzionati a dare l’assalto a Milan Skriniar. Questa volta il club londinese vorrebbe proporre uno scambio con un conguaglio a favore dell’Inter: tutti i dettagli dell’offerta del Tottenham.

Negli ultimi giorni emissari del Tottenham sono sbarcati in Italia con il compito di portare dei rinforzi di qualità a Mourinho. Il club londinese ha avuto anche dei contatti diretti con l’Inter, con il quale c’è stato un mutuo scambio di informazioni. Ora, gli ‘Spurs’ potrebbero tornare alla carica per Milan Skriniar: l’offerta del Tottenham prevederebbe uno scambio con Davinson Sanchez più un conguaglio a favore dei nerazzurri. Un tentativo che potrebbe fare gola ad Antonio Conte.

Il centrale colombiano è un giocatore molto fisico, capace di interpretare bene anche la difesa a tre. A 24 anni, poi, rappresenterebbe anche un ottimo investimento per il futuro. In tutto questo, i nerazzurri riuscirebbero anche a mettere a bilancio una plusvalenza importante con la cessione di Skriniar. I rapporti fra il difensore slovacco e Conte non sono mai decollati e una sua eventuale partenza non sarebbe sofferta dal tecnico salentino. Il nuovo tentativo del Tottenham, quindi, potrebbe essere quello giusto.

