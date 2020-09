Calciomercato Juventus, idea clamorosa | Nuovo scambio col Barcellona!

La Juventus, dopo l’affare Arthur-Pjanic, potrebbe intavolare un nuovo scambio al top con il Barcellona: Douglas Costa la ‘pedina’ bianconera

Gli ottimi rapporti che intercorrono fra i bianconeri ed i blaugrana potrebbero portare ad un nuovo, clamoroso, affare entro la fine del mercato. Entrambe le società sono alla ricerca di compratori per alcuni esuberi, ma i costi elevati dei cartellini dei propri giocatori ne complica la vendita. Così Juventus e Barcellona starebbero pensando, in qualche modo, di replicare quanto fatto con Arthur e Pjanic. Questa volta, però, nella capitale catalana potrebbe finire Douglas Costa: tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, nuovo affare col Barcellona | Douglas Costa per Dembele!

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, la Juventus ed il Barcellona starebbero valutando la possibilità di uno scambio fra Douglas Costa e Dembele. I due giocatori ricoprono un ruolo similare ed entrambi sono considerati fra i cedibili dalle proprie società. Per questo motivo, l’ipotesi di uno scambio di prestiti secchi starebbe prendendo forza, in particolare per gli ultimi giorni di mercato. Infatti, sia Juve che Barcellona vorrebbero riuscire a vendere in maniera definitiva i due calciatori: eventualità che permetterebbe di mettere una grande entrata a bilancio.

Qualora non si riesca a trovare un compratore soddisfacente per i due giocatori, i bianconeri ed i blaugrana potrebbero mettere in piedi l’affare nel giro di pochi giorni. Ecco perché questa operazione potrebbe avverarsi solamente negli ultimi giorni di mercato. Sia Douglas Costa che Dembele sono considerati grandi talenti dai due club, ma i continui problemi fisici ne fanno elementi di poca affidabilità. Juventus e Barcellona, allora, potrebbero tentare di rilanciare i due giocatori facendogli cambiare aria: questa operazione va monitorata con grande attenzione.

