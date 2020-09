Alvaro Morata è ufficialmente di nuovo un giocatore della Juventus. L’agente dello spagnolo potrebbe spingere in bianconero un altro suo assistito. Affare con contropartita

E’ ufficiale da ieri sera, Alvaro Morata è nuovamente un giocatore della Juventus. Reduce da stagioni non brillanti, le ultime due – o meglio dire una e mezza – passata all’Atletico Madrid, l’attaccante spagnolo torna in bianconero “(…) a titolo temporaneo fino al termine della stagione sportiva 2020/2021, (…) a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, pagabili interamente nel corso di questo esercizio. Inoltre – come evidenziato nella nota ufficiale del club presieduto da Andrea Agnelli – l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore entro il termine della stagione 2020/2021 a fronte di un corrispettivo di € 45 milioni, pagabili in 3 esercizi”.

L’agente del classe ’92, Juanma Lopez, si trova ancora a Torino per discutere del futuro del centrale Nacho in uscita dal Real Madrid e nei radar di Milan, Roma e Napoli. Non si può escludere che in queste ore o nei prossimi giorni sempre Lopez possa rivedersi con la dirigenza juventina e proporre un altro suo ‘illustre’ assistito, ovvero Dani Olmo. Il fantasista di Terrassa è stato a lungo un obiettivo del Milan prima del suo passaggio al Lipisa. A Paratici & Co. piace da tempo, con il classe ’88 che ha tutto per ‘gradire’ pure ad Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero può così dare subito il via libera all’acquisto dell’ex Dinamo Zagabria, per il quale la società targata Red Bull – dopo averne speso oltre 30 bonus compresi nel gennaio scorso – chiede non meno di 45-50 milioni di euro.

La Juve potrebbe fare un tentativo concreto con una proposta da 20 milioni cash, cifra che può incassare dalla cessione magari di Rugani, più il cartellino di Douglas Costa valutato intorno ai 30 e già sul taccuino di altre squadre, su tutte il Wolverhampton. Complessivamente, quindi, l’affare raggiungerebbe i 50 milioni.

L’esterno brasiliano ha lasciato un ottimo ricordo di sé in Germania nei due anni di militanza al Bayern Monaco, per questo l’allenatore dei teutonici Nagelsmann può dare l’ok al suo arrivo e al ‘sacrificio’ di Olmo, ‘incastrabile’ benissimo nel modulo di Pirlo e pronto eventualmente a ‘spingere’ per il suo trasferimento a Torino.

