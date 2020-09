Juventus, ecco Morata: “Impossibile dire no, si vede già la mano di Pirlo”

Calciomercato Juventus, Morata si (ri)presenta ai microfoni della TV ufficiale: “Non potevo dire noi ai bianconeri, si vede già la mano di Pirlo”

Dopo quattro anni, Alvaro Morata si ripresenta ai tifosi della Juventus e lo fa attraverso la TV ufficiale del club bianconero: “Non potevo dire di no a questa squadra. E’ un top club ed una famiglia. Quando in un posto ti senti a casa, hai sempre voglia di ritornarci. Pirlo? Lo ritrovo da allenatore e se sarà il 50% di quanto era bravo con i piedi, anche le sue squadre giocheranno alla grande. La mia prima epoca in bianconero è stata piena di successi, ho giocato con tanti campioni. Spero di ripetermi anche adesso. Quando ha chiamato la Juventus, ho rivisto una foto dei miei figli con la maglia bianconera. E ho pensato che avrei dovuto accettare. Ritrovo tanti amici e tanti campioni. Non so quanti gol farò, ma prometto il 100% in campo”.

