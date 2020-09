Calciomercato, Dani Alves torna in Europa | Suggestione in Serie A

Uno dei migliori terzini di sempre potrebbe tornare in Europa: Dani Alves è stufo del San Paolo. Occasione per una big di Serie A

La storia d’amore tra Dani Alves e il San Paolo sembrerebbe già agli sgoccioli. Il brasiliano, tornato a giocare in patria soltanto dalla scorsa estate, avrebbe intenzione ora di ritornare in Europa. La notizia arriva dal noto portale Goal, secondo cui il terzino destro avrebbe chiesto un incontro con i dirigenti del San Paolo per trovare un accordo per un ‘amichevole’ addio. L’ex Barcellona e Paris Saint Germain, tra le altre, sarebbe stufo della scarsa competitività del club guidato da Fernando Diniz e, inoltre, non avrebbe gradito alcune critiche rivoltegli dalla tifoseria per alcuni atteggiamenti fuori dal campo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio top col PSG | Conte ne sacrifica due

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, incredibile Suarez | “Prova d’esame irregolare”

Dani Alves, suggestione Milan: la situazione

Ecco, dunque, che il trentasettenne avrebbe in mente un ritorno in Europa. Sarebbero sicuramente diversi i club interessati al suo profilo, soprattutto in Premier League (campionato che lo stesso Dani Alves ammira tanto). Concreta potrebbe però rivelarsi una pista italiana, quella che conduce al Milan. I rossoneri sono infatti in cerca di un nuovo volto, un rinforzo di spessore, per l’out destro arretrato. La suggestione Dani Alves potrebbe pertanto diventare anche qualcosa in più, ma non prima di aver fatto pulizie in rosa.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Uno tra Calabria e Conti dovrebbe infatti essere ceduto per lasciare il posto al brasiliano ex Juventus, che darebbe al Milan un ulteriore slancio verso la corsa all’Europa che conta di più.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, assalto del Psg | Contatti in corso!

Calciomercato Inter, cessione vicina | Ammissione del presidente!