Calciomercato Inter, scambio top col PSG | Conte ne sacrifica due

Il mercato dell’Inter potrebbe riservare una grande sorpresa per Conte: i nerazzurri potrebbero intavolare una maxi operazione col PSG

Nel giorno dell’ufficialità di Vidal, i nerazzurri continuano a lavorare alacremente sul mercato. L’obiettivo dell’Inter è quello di portare un altro top player ad Antonio Conte e, per farlo, potrebbe essere spuntata un’occasione in Francia. Il PSG, infatti, è alla ricerca disperata di rinforzi a centrocampo e, come riferito da ‘Le Parisien’, avrebbe individuato in Brozovic e Nainggolan due elementi di grande interesse. Beppe Marotta potrebbe tentare di imbastire una maxi operazione con i parigini: due giocatori in cambio di un top player per Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, incredibile Suarez | “Prova d’esame irregolare”

Calciomercato Inter, super scambio col PSG | Nainggolan e Brozovic per Verratti!

L’Inter potrebbe rispondere all’interesse del PSG per Nainggolan e Brozovic, inserendoli in un maxi scambio con Marco Verratti. Il centrocampista belga è valutato 15 milioni di euro dai nerazzurri, che per il croato chiedono altri 35/40 milioni di euro. Per entrambi verrebbe fuori una valutazione complessiva di 50/55 milioni di euro: per l’Inter, questa cifra, sarebbe sufficiente per uno scambio alla pari con Verratti. Il PSG, invece, sembra essere di diverso avviso.

Il club transalpino, infatti, oltre all’inserimento dei due centrocampisti vorrebbe un conguaglio di circa 20 milioni di euro. Al momento, quindi, l’operazione sembra incagliarsi sulle differenti richieste delle due società, ma si tratta ancora di una fase embrionale della trattativa. Nei prossimi giorni, il PSG potrebbe andare in contro alle esigenze di Tuchel e fare uno sforzo per mettergli a disposizione due centrocampisti. Un’eventualità che avvicinerebbe Marco Verratti all’Inter ed al ritorno in Serie A. L’asse Milano-Parigi, per questo motivo, è da monitorare con grande attenzione.

Pazza idea in casa Inter, maxi scambio con il PSG: Nainggolan e Brozovic sotto la Tour Eiffel e Verratti a Milano.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Morata è a Torino | Visite mediche in corso

Calciomercato Juventus, assalto del Psg | Contatti in corso!