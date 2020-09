Calciomercato Juventus, Morata è a Torino | Visite mediche in corso

Il prossimo numero ‘9’ della Juventus sarà Alvaro Morata: lo spagnolo in queste ore è a Torino dove sta svolgendo le visite mediche, poi firma e ufficialità

Il ritorno di Alvaro Morata sta per diventare realtà. Scatto della Juventus, che nella giornata di ieri ha trovato velocemente l’accordo con l’Atletico Madrid per il prestito oneroso a 10 milioni con il riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Ieri sera lo spagnolo è decollato da Madrid, sbarcando a Torino nella notte: questa mattina, invece, Morata è arrivato al J-Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito. Al termine dei test atletici, poi, l’ex Chelsea e Real Madrid potrà completare il proprio trasferimento in bianconero con le firme sui contratti e la relativa ufficialità: le ultime.

Calciomercato Juventus, visite mediche per Morata | Ufficialità a breve!

È iniziato questa mattina il primo giorno della seconda avventura in bianconero di Alvaro Morata. L’attaccante sta ultimando le visite mediche al J-Medical e poi passerà alle firme che porteranno all’annuncio ufficiale della Juventus. Il centravanti per Andrea Pirlo sarà Morata, che nel suo periodo in bianconero ha espresso il miglior calcio della propria carriera. Il ritorno dello spagnolo a Torino, ormai, è realtà.

RM

