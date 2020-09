Juventus, esordio vittorioso per Pirlo | Kulusevski, Bonucci e Ronaldo in gol

L’esordio di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus viene celebrato con una vittoria: Kulusevski e Bonucci piegano la Sampdoria

La prima Juventus targata Andrea Pirlo raggiunge una vittoria per 3-0 contro la Sampdoria. Esordio da sogno per il tecnico bresciano, ai cui uomini bastano 13′ minuti prima di passare in vantaggio con il mancino di Dejan Kulusevski. Lo svedese, anche lui all’esordio, è parso fin da subito un predestinato e un ingranaggio fondamentale per gli sviluppi futuri dei bianconeri. La Juventus è sembrata seguire bene le indicazioni del proprio allenatore, mantenendo in maniera costante il pallino del gioco.

Calciomercato Juventus, debutto da sogno per Pirlo | 3-0 alla Sampdoria

La Juventus di Andrea Pirlo inizia con il piede giusto: vittoria convincente contro la Sampdoria e squadra che è sembrata rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Nonostante la formazione fosse ampiamente rimaneggiata, anche con soluzioni di fortuna, i bianconeri hanno disputato un’ottima partita. In tutto questo, poi, Cristiano Ronaldo ha trovato la sua 26esima rete in 26 partite di Serie A nel 2020. La prima vittoria è arrivata, ma adesso la Juventus si concentrerà nel fornire il centravanti desiderato da Pirlo, come ha rivelato anche Paratici nel pre-partita.

