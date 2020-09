Calciomercato Juventus, futuro Dzeko e Suarez | Annuncio di Paratici

A pochi minuti dal fischio d’inizio fra Juventus e Sampdoria, Fabio Paratici ha parlato del mercato: i bianconeri fra Dzeko, Suarez e altre soluzioni

Il mercato della Juventus è bloccato sulla questione centravanti: il giocatore maggiormente richiesto da Andrea Pirlo per la compagine bianconera. Fabio Paratici ne è pienamente consapevole e, prima dell’incontro con la Sampdoria, ha parlato delle strategie del club piemontese. Il CFO della Juventus, poi, ha voluto commentare anche le motivazioni che hanno portato alla scelta di Pirlo come allenatore e della rete di Marko Pjaca col Genoa. Ecco le parole di Paratici.

Calciomercato Juventus, Paratici: “Non c’è una situazione Dzeko”

Prima del fischio di inizio della partita con la Sampdoria, Fabio Paratici ha parlato delle strategie di mercato della Juventus. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, il CFO bianconero ha rivelato: “Non c’è una situazione Dzeko, c’è una situazione attaccante per la Juventus, sappiamo che abbiamo bisogno di questo attaccante, stiamo lavorando per questo, sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare, quindi lavoreremo per questo con grande serenità, con grande calma, mancano ancora 15 giorni, l’importante è avere in testa quello che vogliamo”. Incalzato sul bosniaco, Paratici ha ribadito: “Ripeto, non c’è una situazione Dzeko, quindi significa che ci sono altre situazioni in essere. Suarez, invece, non è più da considerare in questa lista di giocatori”.

Il CFO della Juventus, poi, ha parlato anche di Pellegrini e degli altri giovani in rosa: “La situazione Pellegrini è un discorso da allargare ad altri giovani. Noi abbiamo lavorato molto bene in questo senso con i giovani negli ultimi anni, sono dei giovani importanti per la squadra, ma anche degli asset fondamentali per la società. Parlo di Pellegrini, Pjaca, Nicolussi, Portanova e Frabotta che sono qua con noi. Quindi dobbiamo cercare di creargli il percorso giusto per poter arrivare alla Juve un giorno, rimanerci in pianta stabile ed essere protagonisti”.

La Juventus è un cantiere aperto, ma Paratici ha le idee chiare: l’obiettivo numero uno, comunque, resta il centravanti per Pirlo.

