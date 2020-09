Calciomercato Inter, svolta Vidal | Annuncio social!

L’arrivo di Arturo Vidal all’Inter sembra essere davvero vicino: il club meneghino ha lasciato un indizio social che sembra preludere allo sbarco del cileno

La telenovela relativa ad Arturo Vidal sembra essere vicina alla conclusione. L’Inter ed il Barcellona hanno trovato l’accordo per il trasferimento del cileno, risolvendo anche tutte le questioni connesse all’indennizzo in favore del club catalano. Il centrocampista è atteso a Milano a breve e questa sera i nerazzurri hanno lasciato un indizio social inequivocabile: le ultime.

Calciomercato Inter, Vidal in arrivo | Annuncio social del club

L’Inter ha annunciato sui propri social che un giocatore, indicato con il simbolo del ‘guerriero’, sta per sbarcare a Milano. Tutti gli indizi non possono che portare ad Arturo Vidal. Il cileno, infatti, è atteso a minuti a Milano. Il suo aereo è in arriva da Barcellona: domani Vidal si sottoporrà alle visite mediche e poi arriveranno firme ed ufficialità. Il centrocampista ex Juventus tornerà a disposizione di Antonio Conte, che lo ha allenato proprio in bianconero. Il ‘Guerriero’ è pronto a tornare in Serie A.



